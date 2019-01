Kickl ließ sich von Kanzler und Vize verteidigen

Auch diesmal war klar, dass die Koalition halten wird – wie bei den vergangenen fünf Misstrauensanträgen. Denn würde die ÖVP den Antrag gegen Kickl mittragen, hätte der Bundespräsident den Minister zu entlassen, die Koalition wäre am Ende.

Doch zurück ins Parlament: „Wo ist eigentlich der Innenminister?“, kamen die Zwischenrufe aus den Reihen der SPÖ. „Sie haben die dringliche Anfrage an den Bundeskanzler gestellt, nicht an den Innenminister. Er muss nicht erscheinen“, verteidigte der ÖVP-Abgeordnete Wolfgang Gerstl Kickl am Rednerpult.