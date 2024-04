Kickl kontert und wirft ÖVP "Postenschacher" bei Bestellung in NÖ Polizei vor

FPÖ-Chef Herbert Kickl wirft der ÖVP in Zusammenhang mit der Bestellung des Landespolizeidirektors von Niederösterreich "Postenschacher" vor. Franz Popp habe die Voraussetzung eines abgeschlossenes Jus-Studiums nicht erfüllt, teilte der Bundesparteiobmann am Montag in einer Aussendung mit.