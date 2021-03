Kickl im U-Ausschuss: "Macht der Ibiza-Bilder hat mich erschlagen"

Am Vormittag kehrte der ehemalige burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) auf die Politik-Bühne zurück. Er wurde heute vom „Ibiza“-U-Ausschuss befragt, unter anderem zu seinen Kontakten zum Glücksspielkonzern Novomatic. In einem ersten Statement gab Niessl an, dass Novomatic ihn nicht kontaktiert habe. Er habe Novomatic-Gründer Johann Graf in seinen 18 Jahren als Landeshauptmann zweimal kurz getroffen. Auch Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann habe er selten und immer nur kurz getroffen.