Bereits vor der Nationalratswahl haben alle Parteien ausgeschlossen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl zu koalieren. Die Koalitionsverhandlungen gestalten sich nicht zuletzt deswegen besonders schwierig. Bundespräsident Alexander Van der Bellen will Klarheit: Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ) sollen deswegen Gespräche führen. Und ausgerechnet in dieser politisch heiklen Phase kündigt Rudi Fußi, PR-Berater und Aktivist an, dass er die SPÖ übernehmen will. Was es damit auf sich hat, inwiefern das die Koalitionsverhandlungen beeinflusst und was Van der Bellens Strategie ist, bespricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer.



