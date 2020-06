KHG: Hat ihm Telekom Umfragen bezahlt?

Und wieder Karl-Heinz Grasser: Nachdem der in die BUWOG-Affäre verstrickte Ex-Minister am Dienstag wortreich in einem ORF-Interview seine Unschuld beteuerte, wurde am Donnerstag eine neue Ermittlungsfront bekannt.

Laut dem Nachrichtenmagazin Format wird Grasser seit 24. November des Vorjahres auch in der Telekom-Affäre als Beschuldigter geführt. Die Ermittler hegen den Verdacht, die Telekom Austria habe in den Jahren 2005 und 2006 Meinungsumfragen für den Minister bezahlt – und zwar auf ausdrücklichen Wunsch von Grasser selbst.

Laut einem Polizei-Bericht wurden zumindest vier Umfragen von der Telekom beim Linzer "market"-Institut bezahlt. Grassers Anwalt Manfred Ainedter bestreitet gegenüber dem KURIER die Vorwürfe: "Wir wissen von diesen Ermittlungen noch überhaupt nichts." Es handle sich aber offenkundig um den "hilflosen Versuch", seinem Mandanten noch "irgendetwas anzuhängen". Ainedter schließt aus, dass Grasser die Umfragen in Auftrag gab. Und warum hat die Telekom diese bezahlt? "Das muss man die Telekom fragen – Grasser hat damit jedenfalls nichts zu tun."