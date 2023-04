Kern und Doskozil auf Tour: "Ich gehe ein Risiko ein, wir alle"

Es habe auch kritische Fragen auf seiner Tour gegeben, etwa: "Warum grätscht man rein, warum wird öffentlich diskutiert? Es funktioniert halt nicht immer alles ideal", räumte Doskozil ein und betonte: "Aber jetzt haben wir die einzigartige Chance, diesen Schritt zu gehen." Dass die FPÖ mit Herbert Kickl in Umfragen reüssiert, "ist doch bei Gott nicht Kickls Stärke", meinte er weiters. Als Innenminister habe dieser migrationspolitisch "nichts initiiert": "Er bekommt nur Zulauf, weil wir zu schwach sind." Die SPÖ müsse diese "schwierige Phase" daher rasch überwinden, Lösungen auf den Tisch legen und nicht "schwurbeln".

"Ich gehe ein Risiko ein, wir alle. Aber wir werden am Ende des Tages gewinnen", zeigte sich Doskozil in Neudörfl - wo vor 149 Jahren die Sozialdemokratie gegründet wurde - jedenfalls überzeugt und erntete dafür Standing Ovations und "Dosko"-Rufe, bevor Landesgeschäftsführer Roland Fürst die Bühne enterte und an die Gäste appellierte, viele in ihrem Umfeld zu motivieren, bei der Mitgliederbefragung für den Burgenländer zu stimmen. Am Podium standen Kern und Doskozil den laut Parteiangaben 650 Besuchern dann noch für Fotos und Small-Talk zur Verfügung.

Indes präzisierte Doskozils Konkurrent um die Parteispitze, Andreas Babler, wie er mit einer möglichen Niederlage bei der Mitgliederbefragung umgehen würde. So würde er als Nummer Drei beim Parteitag nicht erst antreten - "außer es sind alle innerhalb von drei Prozent", sagte er im Interview auf ORF III. Sollte es einen großen Abstand zwischen ihm und der Nummer Eins geben, "dann würde ich sagen, dann ist es ein klares Ergebnis".