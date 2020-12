Gastro-Kontrollen: Keiner will der Freitest-Sheriff sein

Man könnte es so auf den Punkt bringen: Keiner reißt sich darum, das Bummerl der Freitest-Kontrollen in der Gastronomie aufgebrummt zu bekommen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger stellte schon vor Weihnachten klar, dass die Wirte keinesfalls in die Rolle von Corona-Sheriffs schlüpfen und kontrollieren werden, ob ihre Gäste ab 18. Jänner einen negativen Covid-19-Test vorweisen können, wenn sie nach einem neunwöchigen Lockdown endlich wieder auf einen Cappuccino kommen.

Ein „Njet“ kommt auch von Innenminister Karl Nehammer. Die Exekutive führe ohnehin schon Grenz-, Quarantäne- und Lockdown-Kontrollen durch. Allein über 300.000 Quarantäne-Checks seien absolviert worden.