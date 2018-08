Keine Blumen – nur Kernöl und Apfelkren für Putin

Ein Blumenmeer säumt die Hauptstraße in Gamlitz, Bezirk Leibnitz in der Südsteiermark. Bunte Blüten, so weit das Auge reicht an Gehsteigen und Balkonen; sogar an den Verkehrszeichen ranken sich blühende Pflanzen in die Höhe.

Der kleine Ort scheint sich für die Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl mit Unternehmer Wolfgang Meilinger sowie den russischen Präsidenten Wladimir Putin herausgeputzt zu haben. „Nein, hier sieht’s immer so aus. Wir waren 1995 und 2002 Europas schönstes Blumendorf, sagt die ortsansässige Rosalie Mischitz. Herr Putin wäre ihr sowieso egal. Der Außenministerin wünscht sie aber eine „feierliche Hochzeit hier bei uns in der Gegend.“

Das prominente Paar und der noch prominentere Gast sollen vom Gasthof Wratschko in Gamlitz aus in einer Hochzeitskutsche zur Eheschließung ins wenige Kilometer entfernte Lokal Tscheppe an der Weinstraße fahren. Johann Wratschko, Wirt des gleichnamigen Hauses und mutmaßlicher erster Promi-Gastgeber am Samstag, lächelt freundlich und meint „Ich sag’ nichts.“

„Dass Putin kommt, glaube ich erst, wenn ich ihn sehe“, sagt Paula, die Kellnerin vom „Cafe Renate“. „Aber eine Aufwertung für Gamlitz und die Region ist das schon, wenn Putin uns beehrt. Bei aller Kritik am Präsidenten, aber wir haben weltweite Medienpräsenz“, gibt Rainer Gratz zu bedenken. Peter Ebenwalter beobachtet seit Tagen, „dass Hubschrauber über unseren Köpfen kreisen. Was das Theater um die Sicherheit wohl kostet? Wer zahlt? Und ob’s das wert ist?“