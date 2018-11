Kein Verständnis für Österreichs Migrationspakt-Rückzieher

„Dies ist kein völkerrechtlicher Vertrag, er ist rechtlich ausdrücklich nicht bindend, er greift ausdrücklich nicht in die Souveränitätsrechte der Mitgliedsstaaten ein. Das muss man ja erst einmal sagen.“

Es waren recht deutliche Worte, mit denen der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert Österreichs Rückzug aus dem UN-Migrationspakt auf der Bundespressekonferenz kommentierte.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hatte den Rückzieher aus dem Abkommen ja unter anderem mit einem befürchteten Verlust österreichischer Souveränität begründet – ein Argument, das nicht nur in Deutschland auf Unverständnis stößt.

Auch die zuständige UN-Sonderbeauftragte Louise Arbour sieht die Befürchtung als „unbegründet“ an: Sorgen um die nationale Souveränität seien „entweder verfehlt oder wurden nicht in gutem Glauben gemacht“, so Arbour. Zusätzlich hätte Österreich als aktiver Teilnehmer der Verhandlungen über den Text jegliche Bedenken im Vorfeld äußern können. Der Ausstieg sei nun „extrem bedauerlich“.

Ähnliche Kritik kommt auch von der Vorsitzenden des Innenausschusses im Deutschen Bundestag, Andrea Lindholz ( CSU): Österreich habe am Text mitgearbeitet und dem Entwurf auch im Juli gemeinsam mit 192 von 193 UN-Staaten zugestimmt. „Entweder hat Wien kein Vertrauen in die eigenen Fachleute oder man lässt sich von Stimmungen treiben“, folgert Lindholz.