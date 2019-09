Katzian, Wöginger, Pilz: Die fünf Tiefpunkte des Wahlkampfs

Im Wahlkampf werfen sich Politiker mächtig ins Zeug, um ihrer Partei zum Erfolg zu verhelfen. Gut gemeint ist dabei nicht immer gut. Auch vor dieser Nationalratswahl schoss so mancher über das Ziel hinaus. Fünf Politiker-Tiefschläge in umgekehrter Chronologie.

"Einen Neid auf die Aufg'spritzte mit ihrer Zwei-Millionen-Kette haben wir nicht."

Wolfang Katzian am vergangenen Montag über die Milliardärin Heidi Goëss-Horten

Hintergrund: Am 30. August bekam die milliardenschwere Mäzenin Goëss-Horten von Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) den Kärntner Landesorden in Gold verliehen. Dort trug die 78-Jährige ein Collier, das rund zwei Millionen Euro kosten soll.

ÖGB-Präsident Katzian nahm in seiner emotionalen Rede beim ÖGB-Wahlkampfauftakt für Pamela Rendi-Wagner ( SPÖ) außerdem Bezug auf einen Sager von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Dieser hatte SPÖ und FPÖ als "Allianz aus Zorn, Wut und Neid" gegen Sebastian Kurz bezeichnet. Dies wollte der oberste Gewerkschafter Katzian in seiner Wahlkampfrede nicht auf sich sitzen lassen: Ja, man sei wütend wegen des 12-Stunden-Tags und auch zornig, weil die türkis-blaue Koalition diesen über die Gewerkschaft hinweg beschlossen hat, sagte er. "Einen Neid", polterte Katzian weiter in Richtung Goëss-Horten, "auf die Auf’gespritze mit ihrer Zwei-Millionen-Kette" hege man aber nicht. (Die Milliardärin hat der ÖVP von Anfang 2018 bis Mitte 2019 insgesamt 931.000 Euro gespendet, in gestückelten Monatsbeträgen von 49.000 Euro.)

Nachwirkung: In den sozialen Medien wurde schnell Kritik laut, Katzians Sager sei beleidigend und frauenfeindlich. Im ÖGB verwies man gegenüber dem KURIER darauf, dass die Aussage in einer Wahlkampfrede und bei einem emotionalen Thema gefallen sei. " Wolfgang Katzian wollte niemanden beleidigen", ihm sei es um die ungerechte Verteilung von Vermögen und das ungerechte Steuersystem in Österreich gegangen, das Vermögen schont. Die Wortwahl sei dabei nicht richtig gewesen.