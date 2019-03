Kassenfusion bremst Gesundheitsreform aus

Außerdem sollte noch in dieser Legislaturperiode angegangen werden, dass sich auch Primärversorgungszentren rund um eine Gruppe von Fachärzten bilden können, regt Biach an. Bisher geht es in diesem Konzept zur Entlastung der Spitalsambulanzen vor allem um den Bereich der Allgemein-Medizin. MIchael Bachner