Politik und Fußball: Was geht - und was gar nicht geht

Sollen sich Politiker zum Fußball wirklich äußern? Ist es für einen Kanzler klug, sich auf seinem Social-Media-Account mit der Nationalmannschaft zu präsentieren? Muss man als Landeshauptfrau mit Fußbällen gaberln? Oder wirkt das einfach nur gestellt und anbiedernd? In Deutschland schwappt gerade eine Welle von Spott und Hohn über Friedrich Merz, weil sich der Kanzler zur Nationalelf geäußert hat. Man dürfe schon stolz sein auf dieses Team, schrieb Merz in einem Post nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay. Und weil das Match ziemlich daneben ging, hält der Boulevard Merz’ Äußerung ebenfalls für daneben.

Auch in Österreich läuft seit Tagen eine Debatte um Politiker und ihr Verhältnis zum Fußball im Allgemeinen oder besser: zur Nationalmannschaft. Und hier stehen insbesondere Kanzler Christian Stocker und Vizekanzler Andreas Babler in der Kritik. Dem einen, Babler, wird ein Video-Clip vorgehalten, der bei seinem Besuch im Trainingscamp der Nationalmannschaft gemacht wurde. Der Vizekanzler adressiert Österreichs Kicker mehrfach als „Spielerinnen“ (Babler gendert in seinen Reden konsequent, so auch in dieser). Doch weil er explizit die Herren-Nationalmannschaft meint, klingt die Sache einigermaßen seltsam - was die FPÖ weidlich ausnutzt und thematisiert.

Bei Stocker wiederum wird problematisiert, dass der ÖVP- und Regierungschef die Nationalelf nicht nur selbst vor Ort, sondern gleich mit einer neun Personen starken Delegation im Schlepptau anfeuerte.

Kein Mitleid Was also geht - und was geht gar nicht? Peter Filzmaier ist nicht nur Politik-Analyst, sondern auch Sport- und insbesondere Fußball-Auskenner. Sollten Politiker beim Fußball oder Sport besser gar nicht anstreifen oder im Zweifelsfall den Mund halten? „Keineswegs“, sagt Filzmaier zum KURIER. „Allerdings ist das eine Gratwanderung mit dem durchaus hohen Risiko, es falsch zu machen. Nachsatz: Mitleid ist unangebracht, die Inszenierung kommt ja von den Politikern selbst.“