Nach verlorener Wahl: Nehammer lässt Klitschkos Boxhandschuh versteigern

Vitali Klitschko und Karl Nehammer . Klitschko, einst Profi-Boxer und nun mehr Politiker in Kiew, schenkt 2019 Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ein Paar seiner Boxhandschuhe und signiert sie.

Im Ö3 "Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl lässt der ÖVP-Chef im Sommer wissen, er will die Handschuhe versteigern lassen, sollte er bei der Nationalratswahl mit der Volkspartei nicht Erster werden.

Ein großer Sportler wie Vitali Klitschko sei ein großes Vorbild, so Nehammer, "daher fällt es mir schwer die Boxhandschuhe herzugeben“.

Versteigert werden sollen die Handschuhe im Rahmen von "Licht ins Dunkel". Der Erlös gehe an den Soforthilfefonds für Familien in Not.