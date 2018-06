Kneissl: Asylanträge sollen auch im Ausland möglich sein

So sehr die Positionen der beiden divergieren – Kneissl betont mehrmals, sie wolle die Sache „pragmatisch“ angehen, Asselborn drängt auf eine grundsätzliche Klärung. Es geht ihm um Werte, Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Menschenrechte, Solidarität und die faire Aufteilung schutzbedürftiger Flüchtlinge, über die es keinen gemeinsamen Konsens in der EU gibt. „Das sind die wahren Probleme. Werden sie nicht gelöst, kann Europa explodieren“, mahnt der Sozialdemokrat eindringlich.

In einem Punkt sind sich Kneissl und Asselborn aber einig: in der raschen EU-Integration der Westbalkan-Länder. Die Außenministerin lehnt den „Kunstbegriff Westbalkan“ strikt ab, sie spricht lieber von „ Südosteuropa“ und betont, dass „die Region Südosteuropa sich nicht selbst überlassen werden darf“. Zu groß sei die Gefahr, dass in ein politisches und wirtschaftliches Vakuum Russland, China und andere Mächte vordringen, was ja bereits der Fall ist.

Kneissl sieht für sich und für die Bundesregierung den Auftrag, das Thema Beitrittskandidaten während der österreichischen EU-Präsidentschaft zentral zu behandeln.

Gemäß der Linie der türkis-blauen Koalition plädiert sie dafür, die Außengrenzen streng zu überwachen. „Die Menschen wollen Sicherheit, und der Staat darf die Kontrolle über die Grenzen nicht mehr verlieren.“ Die Regierung bekenne sich, Menschen, die verfolgt werden oder vor Kriegen fliehen, Schutz zu gewähren, wie es die Genfer Flüchtlingskonvention auch vorsieht.