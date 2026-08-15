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Inland

Feiertage streichen, Arbeitszeit erhöhen? Massive Kritik an IV-Vorschlag

GPA-Vorsitzende Barbara Teiber übt ebenso Kritik am Vorstoß von Kari Ochsner wie die FPÖ. Dagmar Belakowitsch ortet ein „abgekartetes Spiel der ÖVP“.
15.08.2026, 12:38

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Ein Mann im dunklen Anzug steht ernst vor einer modernen Glaswand.

Forderungen des Präsidenten der niederösterreichischen Industriellenvereinigung (IV), Kari Ochsner, Feiertage zu streichen oder die Wochenarbeitszeit zu erhöhen, haben am Samstag Kritik von FPÖ und Gewerkschaft hervorgerufen. Die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber sieht „Anwesenheitszeit mit Produktivität“ verwechselt, FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch ein „abgekartetes Spiel der ÖVP“.

Chef der Industriellenvereinigung Niederösterreich: „Reden wir über weniger Feiertage“

„Wenn man die Jahresarbeitstage in Österreich international vergleicht, sind wir sehr weit hinten“, argumentierte Ochsner seinen Vorstoß im Interview mit der „Kronen Zeitung“ und meinte: „Wenn wir eine 41-Stunden-Woche hätten, würde das den meisten Leuten nicht einmal auffallen. Wir könnten auch den ein oder anderen Feiertag einfach streichen.“

Arbeitszeit: Kritik an geplantem Recht auf Aufstockung

Die Gewerkschaft GPA reagierte mit Kritik: „Wettbewerbsfähigkeit entsteht nicht durch mehr Stunden am Papier, sondern durch Investitionen, Innovation und höhere Produktivität“, so GPA-Chefin Teiber in einer Aussendung. Belakowitsch vermutet dahinter die ÖVP, die „hier ihre Handlanger vorschickt, um den totalen Sozialabbau in unserem Land voranzutreiben“.

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