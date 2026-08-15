Forderungen des Präsidenten der niederösterreichischen Industriellenvereinigung (IV), Kari Ochsner, Feiertage zu streichen oder die Wochenarbeitszeit zu erhöhen, haben am Samstag Kritik von FPÖ und Gewerkschaft hervorgerufen. Die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber sieht „Anwesenheitszeit mit Produktivität“ verwechselt, FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch ein „abgekartetes Spiel der ÖVP“.

„Wenn man die Jahresarbeitstage in Österreich international vergleicht, sind wir sehr weit hinten“, argumentierte Ochsner seinen Vorstoß im Interview mit der „Kronen Zeitung“ und meinte: „Wenn wir eine 41-Stunden-Woche hätten, würde das den meisten Leuten nicht einmal auffallen. Wir könnten auch den ein oder anderen Feiertag einfach streichen.“