Karfreitag: Mehrheit der Arbeitnehmer für allgemeinen Feiertag

Durchgeführt wurde die Online-Befragung von 500 unselbstständigen Erwerbstätigen von 25. bis 29. Jänner. Demnach sprechen sich 79 Prozent gegen die Variante aus, den Ostermontag oder den Pfingstmontag als Feiertag für einen freien Karfreitag abzuschaffen. 72 Prozent glauben, dass es durch einen zusätzlichen Feiertag zu keiner starken Belastung der Wirtschaft kommen würde.

AK sieht sich bestätigt

In ihren Forderungen bestätigt sieht sich die Arbeiterkammer durch die Umfrage. " Österreichs ArbeitnehmerInnen leisten viel, ihre Arbeit verdient Respekt", sagte Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag in einer Aussendung dazu. "Grundsätzlich wollen wir den freien Karfreitag für alle. Als Alternative könnten wir uns auch einen zusätzlichen Urlaubstag für alle vorstellen."