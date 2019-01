Karel Schwarzenberg: Der schlechte Schüler besucht seine alte Schule

Bei dem römischen Schriftsteller Tacitus habe er zudem die „Brevitas“ erlernt, die „Kürze“ und knapp pointierte Ausdrucksweise der eigenen Worte in einem Gespräch. „Denn wer mehr redet, spricht nicht unbedingt besser.“ Müssen Politiker lügen können, wird er gefragt? Schwarzenberg verneint. „Wenn man spricht, muss man die Wahrheit sagen, hatte mir mein Vater beigebracht. Er hat mir aber auch mitgegeben, dass Schweigen manchmal der bessere Berater ist.“

Auf Frage eines Schülers, wie er die aktuelle politische Lage in Österreich einschätze, winkte Schwarzenberg ab: Als ehemaliger Außenminister eines anderen Landes gehöre es sich einfach nicht, die Politik zu kommentieren. Er beobachte aber „mit Faszination“, was in Österreich so vor sich gehe.

„Wie eine völlig neue Form des Regierens Platz greift und das alte politische System dekonstruiert wird.“ Die Österreichische Volkspartei, erklärte der gläubige Katholik, sei aber „jedenfalls keine christlich-soziale Partei mehr, und die Freiheitliche Partei keine deutschnationale mehr.“

Bei Fragen zur Europäischen Union war dann wieder klar der Europa-Politiker am Wort. Braucht es mehr europäische Integration oder weniger? „Viel wichtiger ist, dass Europa wieder wesentlich in der Welt wird“, befand der 81-Jährige, der von einer gerade überwundenen Bronchitis noch etwas angeschlagen schien.

Gar nicht gut findet er, dass „ein paar Leute in Brüssel“ darüber entscheiden, ob Marillenmarmelade aus der Wachau auch Marmelade oder doch „Fruchtaufstrich“ genannt werden soll. „Aber dass es bei so wichtigen Themen wie Außen- und Verteidigungspolitik, beim Verkehr oder der Energie keine gemeinsame EU-Politik gebe, das ist ebenfalls ein Blödsinn.“