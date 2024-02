Karas und Roiss fordern raschen Ausstieg aus OMV-Gazprom-Vertrag

ÖVP-Abgeordneter Othmar Karas und der ehemalige OMV-Vorstandsvorsitzende Gerhard Roiss appellierten am Mittwoch in einem Online-Pressegespräch für einen raschen Ausstieg Österreichs aus russischem Gas. Karas betonte, die heimische Gasversorgung sei jedenfalls bis Ende 2025 sichergestellt. Laut Roiss ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Ausstieg einzuleiten. Er kenne den Vertrag mit der Gazprom nicht im Detail, zeigt sich aber von der Möglichkeit eines Ausstiegs überzeugt.

Der Gasverbrauch in Österreich ist laut Roiss deutlich zurückgegangen: "Die Lager sind am Ende des Winters noch zu 70 Prozent voll." Karas ergänzt, dass Österreich bereits heute nicht mehr von russischem Gas abhängig sei: "Wir müssen raus aus dem OMV-Gazprom-Vertrag. Das ist möglich, die Versorgungssicherheit ist gegeben." Über das Geld werde der Krieg Russlands gegen die Ukraine mitfinanziert: "Wichtig ist, dass man die Ukraine nicht nur unterstützt, sondern die Versprechen in Taten umsetzt."