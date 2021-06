Karas und Knaus: Dänische Asylzentren keine Lösung

Sowohl der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas als auch der Migrationsforscher Gerald Knaus sehen in dem dänischen Vorschlag der Asylzentren in Drittstaaten, an denen sich auch Österreich "sehr interessiert" gezeigt hat, keine Lösung für die Migrationsfrage. Solche Zentren führten nur zu einer weiteren Entsolidarisierung in Europa, einem Abschieben der Verantwortung und der Abschreckung, waren sich Karas und Knaus am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz in Wien einig.