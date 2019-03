Karas: "Russland hat kein Interesse an einem starken Europa."

Auch die FPÖ hat einen Freundschaftsvertrag mit Putins Partei, halten Sie diesen für harmlos oder bedenklich?

Die FPÖ verfolgt in der EU nicht nur die falschen Ziele, sondern hat auch die falschen Freunde. Sie macht gemeinsame Sache mit all denen, die Europa in der Welt schwächen, spalten, ja sogar zerstören wollen. Das ist nicht nur bedenklich, sondern alarmierend.

Was hat das EU Parlament zu Russlands Agitation bisher herausgefunden?

Das Europäische Parlament stellt keine eigenen Untersuchungen an, sondern sammelt Fakten, hört Experten an und zieht die politischen Schlussforderungen aus den Fakten. In meiner Rolle als Vorsitzender der Russland-Delegation des Europäischen Parlaments habe ich mit den Experten des "Strategischen Kommunikationsteams Ost" (StratCom) zusammengearbeitet und sie zu mehreren Anhörungen eingeladen. Als Parlament wollen wir deren Arbeit verstärken. Die Schlussfolgerungen des Parlaments stehen in dem diese Woche beschlossenen Bericht.

Wie will sich Europa schützen?

Europas liberale Demokratien müssen sich besser gegen Autokraten und diejenigen schützen, die Europa schwächen wollen. Das ist die Lehre aus Brexit und den Rechtsstaatlichkeitsproblemen in mehreren EU-Ländern. Dazu fordert das Europäische Parlament Maßnahmen in drei Bereichen:

Erstens muss im Kampf gegen Desinformationen und Fake News das "Strategische Kommunikationsteam Ost" (StratCom) massiv ausgebaut werden, die EU-Mitgliedstaaten müssen noch stärker zusammenarbeiten und die sozialen Medien müssen beim Vorgehen gegen "Fake News" mehr Verantwortung übernehmen.

Zweitens brauchen wir im Cyberbereich eine digitale Verteidigungspolitik. Elektronische Wählerregister, die Software zur Übermittelung und Sammlung von Wahlergebnissen und e-Voting Systeme sind verwundbar.

Drittens was die Finanzspritzen für Anti-EU-Populisten betrifft: Finanzierung von Parteien durch Gelder von außerhalb Europas muss weiter erschwert und offengelegt werden.