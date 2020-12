Kanzler sieht heimische Maßnahmen durch deutschen Experten-Rat bestätigt

Die Mitglieder der Nationalen Akademie der Wissenschaften "Leopoldina" in Deutschland plädieren für einen harten Lockdown - und die deutsche Regierung will dem Appell folgen. In der Stellungnahme der "Leopoldina" heißt es: "Die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown nutzen". Geschehen soll das via "zweistufiges Vorgehen. Die Rahmenbedingungen ‒ Weihnachtsferien in Bildungseinrichtungen und eingeschränkter Betrieb in vielen Unternehmen und Behörden – bieten die Chance, in der Eindämmung der Pandemie ein großes Stück voranzukommen."

Da die Infektionszahlen in Deutschland trotz Einschränkungen auf hohem Niveau sind, plant Kanzlerin Angela Merkel mit den 16 Länderchefs bundesweit schärfere Maßnahmen ab Weihnachten und bis zum 10. Jänner.