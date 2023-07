Kanzler geht wieder auf Sommertour

Bundeskanzler Karl Nehammer (√ĖVP) geht wie im Vorjahr auf Sommertour durch alle Bundesl√§nder. Unter anderem stehen Betriebsbesuche, Sommerfeste, Kultur- und Unternehmerveranstaltungen sowie Funktion√§rstreffen auf dem Plan, so die Volkspartei auf Twitter. Den Auftakt markiert dabei am Montag ein Besuch mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in der k√ľnftigen Einsatzzentrale von "Sky Shield" in St. Johann im Pongau (Salzburg), hei√üt es unter Verweis auf heute.at.

Von Bregenz bis Beachvolleyball

Bis Ende August will Nehammer in jedem Bundesland mehrmals gewesen sein - unter anderem im Rahmen offizieller Termine wie der Eröffnung der Bregenzer Festspiele wie auch bei Feiern wie dem Sommerfest der Wiener Volkspartei, dem Neustifter Kirtag, dem Wachauer Volksfest oder Veranstaltungen wie dem Beachvolleyball-Turnier am Attersee oder der Langen Nacht der Jungen Wirtschaft in Graz.

Am Montag soll au√üerdem die Sommerkampagne der √ĖVP pr√§sentiert werden. "Der Bundeskanzler ist dort, wo die Menschen sind. Denn die Volkspartei ist tats√§chlich eine Volkspartei der Mitte, weil sie alle Bev√∂lkerungsgruppen umfasst, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bis hin zur Wirtschaft, den Seniorinnen und Senioren, der starken jungen Volkspartei oder den vielen Ehrenamtlichen, die unsere Gesellschaft tragen", so √ĖVP-Generalsekret√§r Christian Stocker.