Kanzler-Abwahl: Schieder will Kurz abwählen

Am deutlichsten hat sich am Wahlabend noch FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky positioniert. Vilimsky meinte in einer ersten Stellungnahme: "Er (Anm. Kurz) steht nicht für Stabilität und wenn Sie mich fragen, verdient er kein Vertrauen." Parteisekretär Christian Hafenecker wollte am Sonntag "nicht darauf wetten, dass Kurz am Montag abend noch Kanzler sei".