Kammern: Service-Offensive soll Zugriff der Regierung verhindern

Bis 30. Juni hat Türkis-Blau von Arbeiter- und Wirtschaftskammer Reformvorschläge, sprich Beitragssenkungen, eingemahnt. Mäßig getarnt ist der Regierungswunsch mit der Aufforderung, AK und WKÖ mögen doch „Effizienzsteigerungspotentiale“ aufzeigen und tunlichst heben.

Interessant: Beide gesetzliche Interessensvertretungen reagieren sehr ähnlich, nämlich mit einer Vorwärtsstrategie. Die Kammern verbessern die Leistungen für ihre Mitglieder und bereiten millionenschwere Bildungsinitiativen vor.

So könnte eine eventuell neu aufflammende Debatte über die Zukunft der Kammern samt Pflichtmitgliedschaft und Pflichtbeiträgen im Keim erstickt werden.

So weit die Hoffnung der Interessensvertreter.

Für die AK hat die neue Präsidentin Renate Anderl am Freitag konkrete Pläne präsentiert. Unter anderem wollen die neun Länder-Arbeiterkammern in den kommenden fünf Jahren 150 Millionen Euro für eine Bildungsinitiative ausgeben. So sollen mögliche negative Auswirkungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt abgefedert werden. Ausgebaut werden aber auch andere AK-Leistungen vom Wohnrecht bis zur Pflegeberatung.

Eine Initiative dieser Art hat auch der neue Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer im Talon.

Auch er sieht in der Bildung den Schlüssel für die zunehmend digitale Arbeitswelt. Die WKÖ will in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag für entsprechende Initiativen (z.B. „triale Ausbildung“) locker machen.