Kärntens Landeshauptmann sieht bei E-Learning soziale Diskriminierung

Bis Anfang Mai will das Bildungsministerium für E-Learning 12.000 Geräte an bedürftige Schüler verteilen - allerdings nur in Schulen, für die der Bund zuständig ist.

Pflichtschulen sind Landessache - und so ist in den einzelnen Ländern nun auch Kreativität gefordert, was die Ausstattung ihrer Schüler betrifft.

In vielen Ländern ist man wegen der Frage der Zuständigkeiten irritiert bis verärgert. In Wien will etwa der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky will 3.500 Geräte kaufen und vor allem an den NMS verteilen. Aber dazu später mehr.

Ein Viertel Problemfälle

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser meinte im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch, beim E-Learning setze sich eine soziale Diskriminierung fort.