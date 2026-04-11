Kärnten: Landeshauptmann Fellner will gegen Windräder kämpfen

Derzeit gibt es zehn Windkraftwerke in Kärnten, maximal 50 will das Land zulassen. Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, sollen es eventuell noch mehr werden. Der neue Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) stellt sich wiederum gegen das kürzlich präsentierte Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG). Dieses sieht unter anderem konkrete Ausbauziele für Windräder vor. "Ich kann Ihnen meinen Widerstand artikulieren", betont Fellner am Samstag gegenüber Ö1. "Windräder in den unberührtesten Naturraum aufzustellen, teilweise mit kilometerlangen Forst-Autobahnen anzubinden", sei ein so massiver Eingriff in die Natur, da müsse es doch "andere Lösungen geben", erklärt Fellner. Das betreffe auch den Ausbau von PV-Anlagen. Er werde versuchen, noch Einfluss auf das Gesetz zu nehmen. Sollte es im Bund beschlossen werden, werde er sich aber daran halten. In Kärnten gebe es bereits eine "klare gesetzliche Grundlage", sagt der diese Woche angelobte Landeshauptmann.

"Würde ich heute nicht mehr so formulieren" Die Ablehnung kommt nicht überraschend, hatte Fellner doch einst in einem Interview gesagt, er "hasse" Windräder. "Ich glaube, das ist ein Satz, den ich mit meiner heutigen Erfahrung so nicht mehr formulieren würde", meint Fellner gegenüber Ö1. Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hatte sich Ende März beim EABG geeinigt. Gemeinden, die den Ausbau unterstützen, sollen finanziell profitieren. Ländern, die die Ziele verfehlen, drohen hingegen Förderkürzungen bis hin zu Milliardenstrafen. Das Gesetz sieht verbindliche Ausbauziele für jedes Bundesland vor. Fellner meint, gemeinsam seien Energieziele leichter zu erreichen als in einzelnen Ländern.