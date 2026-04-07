22 von 34 Stimmen: Daniel Fellner ist Kärntens neuer Landeshauptmann

Daniel Fellner (SPÖ) ist am Dienstag mehrheitlich zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt worden. Er erhielt 22 von 34 abgegebenen und gültigen Stimmen. Zwei der 36 Landtagsabgeordneten hatten sich am Dienstag entschuldigt. 18 Stimmen für Fellner wären nötig gewesen.

Fellner wurde daraufhin auf die Landesverfassung angelobt und nahm seinen Platz auf der Regierungsbank ein.