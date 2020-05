Kärnten-Kredit: Schelling will hartes Sparbudget

So soll Kärnten doppelt soviel, wie im Stabilitätspakt verlangt wird, kürzen. Das wären statt 50 Millionen gleich 100 Millionen. "Dazu kommt, dass die Konjunktur schwach ist, das belastet das Budget nochmals mit 50 Millionen Euro", so ein Insider.

So müsste Kärnten 2016 insgesamt 150 Millionen Euro einsparen. "Dann steht alles in Kärnten." Finanzlandesrätin Gaby Schaunig ( SPÖ) sieht sich vor einem unlösbaren Problem. Denn 95 Prozent des 2,3 Milliarden Budgets sind jetzt schon gesetzliche Pflichtausgaben. Schelling verlangt Einsparungen im Spitalswesen und bei den Landesbediensteten. In Kärnten sind 15 Prozent aller Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung tätig. Das ist aber nicht die einzige Hürde. So stehen im Vertragsentwurf viele Punkte, die für Kärnten unakzeptabel sind. Pönalzahlungen bei Vertragsverletzung von bis zu 35 Millionen Euro. So besteht die ÖBFA auf eine Verschwiegenheitsklausel.