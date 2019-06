Kabinett Bierlein: Und plötzlich Minister

Mehr als 30 Anträge wurden allein am vergangenen Donnerstag im Parlament eingebracht. Das hat auch die Bundeskanzlerin verwundert. Vermutlich mit 100 Millionen Euro haben die Anträge allein an zwei Tagen zusätzlich das Budget belastet. Für Thomas Hofer ist es ein „Populismuswettbewerb im Parlament“, der momentan stattfindet. Wenige Tage vor der Wahl, am 29. September, findet die letzte Plenarsitzung statt. „Da wird es noch viel schlimmer werden. Der Wahlkampf wird dann ins Parlament verlegt.“

Ganz anders sehen das die Abgeordneten selbst. Sogar jene der ÖVP-FPÖ-Regierungsparteien fühlen sich erstmals wie „echte Mandatare“, hört man im Parlament.

Die Fesseln, den Koalitionspakt umzusetzen zu müssen, konnten sie nun ablegen.

Urgesteine wie Peter Pilz sind jetzt fast hyperaktiv unterwegs. Er wittert seine Chance, in dieser Stimmung Allianzen für seine Agenden zu schmieden und den Verbleib im Parlament zu schaffen. Die Schließung des König Abdullahs-Zentrums dürfte nicht sein letzter Coup vor der Wahl bleiben.

Die Freiheit, von der die Abgeordneten nun schwärmen, existiert für Hofer jedoch nur bedingt. „Denn der Klubzwang wurde nicht aufgehoben, damit jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmen kann.“ Also entscheidet wieder nur das parteipolitische Kalkül. Wenn man das freie Mandat wirklich stärken will, bräuchte es ein stärkeres Persönlichkeitswahlrecht, so Hofer.