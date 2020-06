JVP-Video mit gefälschtem KURIER-Link

Die jungen Schwarzen haben ein Sebastian-Kurz-Video produziert und nahmen es da mit der Wahrheit nicht so genau. In dem Video wird kurz die JVP vorgestellt, ehe es zu einer Lobeshymne für die Partei-Hoffnung Kurz mutiert. Dabei haben die Macher ein wenig getrickst. Zu sehen ist am Anfang eine Google-Abfrage zu "JVP Erfolge". Erster Treffer ist ein Link, der zu einem KURIER-Artikel zu führen verspricht. Einziges Problem: Diesen Link gibt es gar nicht - zumindest nicht auf KURIER.at.

Konkret geht es um einen Artikel, der "Junge ÖVP setzt sich durch: Generationen-Scan beschlossen!" heißen soll. Der einzige Link, der sich bei Google-Eingabe des Titels finden lässt, führt zu einer Pressemeldung der JVP selbst - mit eben diesem Namen.

Laut derstandard.at sind auch die im Video verwendeten Twitter-Accounts gefälscht, Sebastian Kurz´ Twitterprofil inklusive.