Künftig liegen Entscheidungen in heiklen Strafverfahren bei einer Dreierspitze und nicht mehr bei dem Justizminister oder der Justizministerin. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) spricht in der "ZiB 2" darüber, dass die Bestellung der Bundesstaatsanwaltschaft in teils "lebhaften" Diskussionen bis spät in die Nacht erfolgt ist.

Sporrer erklärt: "Es ist nicht immer einfach, bei drei Parteien, auf einen Nenner zu kommen. Wir sind aber weitergekommen, und über Dinge hinaus, die noch nicht in der Koalitionsvereinbarung festgelegt waren." Einige offene Punkte gibt es aber immer noch, wie Armin Wolf anmerkt.