Ein guter Tag für die Justiz

Was ist damit gemeint? Allein der Umstand, dass ein Politiker die Letztverantwortung über die Staatsanwaltschaften innehat und in (politisch) heiklen Verfahren Weisungen geben könnte, birgt den Anschein von Parteilichkeit. Seit Jahren gehen entwickelte Demokratien in der Justiz daher in die Richtung von Kollegial-Organen – Österreich zieht diesbezüglich einfach nach.

Nach außen hin wird die Staatsanwaltschaft nachhaltig und sichtbar entpolitisiert.

Doch trotz dieses generellen Fortschritts bleiben einige, nicht ganz irrelevante Frage offen: Wie funktioniert die interne Kontrolle der neuen Superstaatsanwaltschaft? Wie geht man mit allenfalls irrlichternden Bundesstaatsanwälten um? Und wie und in welcher Form ist der Souverän, also das Parlament, in all das involviert?