Justiz-Sektionschef Pilnacek erneut vor Disziplinarbehörde

2021 hatte die Bundesdisziplinarbehörde im Sinne Pilnaceks und gegen eine Suspendierung entschieden. Dagegen erhob das Justizministerium Rechtsmittel und hatte Erfolg: Bundesverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof (VwGH) bestätigten dann die Freistellung Pilnaceks.

In der Zwischenzeit haben sich auch Strafgerichte mit den Vorwürfen beschäftigt. So wurde Pilnacek etwa in der Causa des Geheimnisverrats an die Journalistin rechtskräftig freigesprochen. Andere Verfahren laufen dagegen noch.