Jusitzministerin Zadic: "Familienrecht soll auch Gendergerechtigkeit bedeuten"

"Familienrecht soll in Zukunft auch Gendergerechtigkeit bedeuten." Diese Forderung äußerte Justizministerin Alma Zadic von den Grünen laut Aussendung bei einem Treffen der deutschsprachigen Ressortkollegen am Donnerstag und Freitag in Heppenheim an der Bergstraße im deutschen Bundesland Hessen. Wie die Erfahrungen in der Coronavirus-Pandemie deutlich vor Augen führten, seien Kindererziehung und -betreuung in vielen Fällen "immer noch ausschließliche Frauensache", so Zadic.

Modernes Familienrecht

Auf Einladung der deutschen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) tagten zudem Vertreter aus Luxemburg und der Schweiz. "Ein modernes Familienrecht nimmt die Elternteile gleichberechtigt in Verantwortung und setzt Anreize dafür, dass sich Eltern zu gleichen Teilen um ihre Kinder kümmern können", argumentierte die Ministerin.

Auch Österreich habe hier noch Aufholbedarf, "weshalb wir derzeit an einer umfassenden Reform des Ehe- und Kindschaftsrechts arbeiten". Sexualisierte Gewalt an Kindern sei "ein großes Problem in unserer Gesellschaft, das wir gemeinsam sehr ernst nehmen und grenzübergreifend bekämpfen müssen". Das in Österreich derzeit in parlamentarischer Begutachtung befindliche Paket gegen Hass und Gewalt im Netz sei aber "ein erstes wirksames und zeitgemäßes Instrument, mit dem wir sowohl Erwachsene als auch Kinder vor sexualisierter Gewalt im Netz besser schützen können", erklärte Zadic.