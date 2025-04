Jugendkriminalität: Experten warnen vor Karners Vorschlag

Alfred Kohlberger vom Verein Neustart könne mit dem Bild der gefängnisähnlichen Unterbringung überhaupt nichts anfangen, sagte er zur APA. "Wir können uns maximal vorstellen, dass Einrichtungen mit temporärer Anwesenheitspflicht geschaffen werden." Neben dem gesetzlichen Rahmen brauche es dafür aber auch eine "menschenrechtliche und grundrechtliche Überprüfung und in weiterer Folge eine Beurteilung, ob dieser Freiheitsentzug das beste Mittel war", betonte Kohlberger.

Dafür brauche es aber noch eine klare bundesgesetzliche Änderung für geschlossene Einrichtungen und einen " richterlichen Beschluss , in dem festgelegt wird, wie lange das Kind angehalten werden soll. Das darf nicht auf Willkür basieren."

In Wien gebe es zwischen 30 und 40 Kinder unter 14 Jahren, die man mit den bisherigen Angeboten nicht erreiche, sagte Ingrid Pöschmann , Sprecherin der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11). "Wenn die Betreuung in der Familie, stationäre Angebote, Wohngruppen oder erlebnispädagogische Projekte nicht greifen, sehen wir den Vorstoß zu geschlossenen Einrichtungen als weitere Option, als Ultima Ratio, für die Kinder, die das alles nicht annehmen können und wollen", sagte sie zur APA.

In dem Begriff "gefängnisähnlich" sieht der Kriminalsoziologe ein Reizwort: "Ich vermute, dass das politisch ganz bewusst eingesetzt wurde, um eine Klientel zu erreichen, die auf Law and Order anspricht und um zu provozieren." Denn Gefängnisse seien besonders für Jugendliche " psychisch, physisch und für das Sozialverhalten schädlich ". Internationale Studien würden zeigen, dass harte Maßnahmen die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöhen.

Aus kriminalsoziologischer Sicht erreiche man mit harten Maßnahmen wie geschlossenen Einrichtungen wenig, sagte Günter Stummvoll, Soziologe am Institut für Konfliktforschung und Lektor an der Universität Wien, der APA. "Wenn man Jugendliche aus ihrem Leben reißt und einschließt, dann hat das für den weiteren Lebenslauf nur negative Konsequenzen ", erläuterte er.

"Unerhörte Kinder" aus "Broken Homes"

Genau diese stabilen Beziehungen fehlen vielen Kindern, die wiederholt straffällig werden. Wenn Jugendliche Gewalttaten begehen, stehe das laut Stummvoll häufig in Zusammenhang mit "Broken Homes" und zahlreichen Negativerlebnissen. Sie kämen aus zerrütteten Familien, würden wenig Kontrolle erleben und seien oft selbst Opfer von Gewalt geworden. Besonders Gewaltkriminalität werde immer wieder damit erklärt, dass die Täter ihre "Chancenlosigkeit in der Gesellschaft oder Misserfolge in der Schule" kompensieren würden. "Das sind nicht einfach bösartige Menschen."

Gleichzeitig ist die Zahl derer, die zu Wiederholungs- oder sogar Intensivtätern werden, also mehrere bis sehr viele Verbrechen begehen, sehr klein. In Wien gebe es laut Neustart-Geschäftsführer Kohlberger etwa 30 bis maximal 50 Intensivtäter - immer wieder auch als "Systemsprenger" bezeichnet. Der Begriff stammt aus der Pädagogik und bezeichnet vor allem Kinder und Jugendliche, die Hilfsangebote nicht annehmen. "Wir sprechen lieber von unerhörten Kindern", sagt Kohlberger. "Ihnen ist Unerhörtes passiert und sie stellen uns vor unerhörte Herausforderungen."

Anstatt Jugendliche einzusperren, sollte man laut Stummvoll verstärkt auf Betreuung in Institutionen setzen, in denen Intensivtäter eine gewisse Kontrolle durch Fachpersonal erleben - "immer gepaart mit einem Gesprächs- und Hilfsangebot", so der Experte. Zudem seien vorbeugende Maßnahmen wichtig, wie Mentoring, Erziehungshilfen, Aggressionsbewältigungs- und Social-Media-Kompetenz-Trainings.

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe rollt derzeit eine Orientierungshilfe für Intensivtäter aus, in dem Sozialarbeiter und -pädagogen die Kinder und Jugendlichen in ihr persönliches Umfeld begleiten. Zudem befindet sich das Projekt KISI ("Koordinierte Intervention für SchwellentäterInnen") in der Pilotphase. Es soll sicherstellen, dass Schwellentäter nicht zu Intensivtätern werden. Gelingen soll das laut Pöschmann durch Normverdeutlichungsgespräche zwischen Sozialarbeitern und -pädagogen, Polizisten, delinquenten Jugendlichen und deren Eltern. Beide Projekte haben das Ziel, das delinquente Verhalten bei Kindern unter 14 zu durchbrechen.