Trotz Krisen: 86 Prozent der Jugendlichen mit ihrem Leben zufrieden

Mit ihrer Ausbildung oder Arbeit sind es 78 Prozent. Für fast zwei Drittel (63 Prozent) ist der Lehrplan in der Schule jedoch zu voll und weltfremd.

Bedeutung von sozialen Beziehungen

Die jungen Menschen sehen sich dabei allerdings weniger als früher auf sich allein gestellt. Konfrontiert mit psychischen Problemen, würde die Mehrzahl (69 Prozent) nicht zögern, Unterstützung und Hilfe zu suchen.

Die ersten Ansprechpartner wären in diesem Fall Eltern und Freundinnen und Freunde. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen spiegelt sich auch in der Freizeit der GenZ wider, berichtete Ö3. 90 Prozent verbringen diese gerne mit Freunden, ähnlich viele mit ihren Familien (87 Prozent) und rund die Hälfte der 16- bis 25-Jährigen ist in einem Verein aktiv.