"Ich muss hier weg": Immer mehr Jugendliche wandern aus Italien aus

Nicoletta, 64 Jahre alt, telefoniert einmal in der Woche per Video mit ihren Kindern. Die Tochter, Margherita, hat Mathematik studiert und recherchiert jetzt an der Uni in Oxford. Ihr Sohn Luca absolviert gerade ein Doktorat in Physik in Barcelona. “Glücklich bin ich nicht”, sagt sie dem KURIER.

“Als ich zu arbeiten begann, bot dieses Land den jungen Leuten noch Chancen. Ich habe als Lehrling in einem Friseursalon hier in Mailand begonnen. Damals wurde man auch noch angemessen bezahlt und ich konnte mich irgendwann selbständig machen. Außerdem waren die Mieten erschwinglich. Heute liegt das Anfangsgehalt in einer Kanzlei zum Beispiel bei 1300 Euro und die Miete für eine Einzimmerwohnung in Mailand bei 1000 Euro. Wie soll man sich da etwas aufbauen?“