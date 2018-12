Juden fühlen sich in EU nicht mehr sicher

Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in der Europäischen Union hat das Gefühl, dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugenommen hat. 63% der Befragten aus zwölf Ländern gaben in der Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte an, dass sich der Antisemitismus deutlich verstärkt habe. 23% sprachen von einer leichten Verstärkung. 45% bezeichneten Antisemitismus als „sehr großes Problem“.

Auffällig ist, dass Antisemitismus keine Einstellung allein des rechten Rands ist. Zu häufigen Tätergruppen zählen Menschen mit extremistisch muslimischen Einstellungen (30%) und Personen mit eher rechtsextremen Ansichten (13%) , als auch von Menschen aus der eher linken Szene (21%)., Arbeits- oder Schulkollegen (16%), Menschen aus dem Bekanntenkreis (15%) .