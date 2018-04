Journalistenlegende Portisch ist Ehrenbürger der Stadt Wien

Vielen Österreichern gilt er als der Vermittler österreichischer Zeitgeschichte schlechthin: Der inzwischen 91-jährige Hugo Portisch ist am Mittwoch zum Ehrenbürger Wiens ernannt worden. Die bescheidene Journalistenlegende gestand, die vielen Lobesworte "schwer zu ertragen", freute sich aber dann doch sehr über die Auszeichnung - denn: "Wien war immer meine Traumstadt."

Der am 19. Februar 1927 in Pressburg geborene Portisch kam nur wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die damals massiv zerstörte Stadt, wie er in seiner Dankesrede berichtete. Trotz der Kriegsschäden sei Wien aber sein "großes Tor in die Freiheit" gewesen. Die damalige "Zukunftsgewandtheit" und Hoffnung der Bevölkerung trotz aller Widrigkeiten hätten ihn "ungeheuer beeindruckt".