Josef Riegler: Ein Politiker mit einer großen Idee

Das Verhältnis mit dem roten Bundeskanzler beschreibt er als korrekt: „Alle Absprachen haben gehalten.“

Franz Vranitzky erinnert sich an einen ausgenommen angenehmen politischen Partner und Kollegen. „Aber vielleicht hat ihm das in der ÖVP nicht genutzt, dass wir uns so gut verstanden haben.“

Wenn Josef Riegler aus seinem Leben erzählt, versteht man, warum er immer so ernsthaft gewirkt hat. Der Vater ist 1944 gefallen, der Bauernhof reichte gerade zum Überleben, ab seinem 14. Lebensjahr war „Joschi“ eine vollwertige Arbeitskraft. Ein Cousin hat ihn dann zum zweiten Bildungsweg gebracht, er schloss die Hochschule für Bodenkultur ab. Geprägt hat ihn seine Großmutter, eine „starke christliche Persönlichkeit, die ihren Glauben im Alltag gelebt hat.“