Jörg Leichtfried: "Zeigen, dass wir konkurrenzfähig sind"

Nachgefragt

Wo verbringen Sie heuer Ihren Sommerurlaub?

Ich fahre wieder nachKroatien. Es ist eines der schönsten Segelreviere der Welt und ich segle bei einer Regatta mit. Da geht es ordentlich zur Sache.

Welche Lektüre nehmen Sie in den Urlaub mit?

Die Geschichte des Westens von Heinrich August Winkler. Das sind vier Bände. Ich habe das Buch von Hannes Androsch geschenkt bekommen, habe schon hineingeschmökert und finde es sehr interessant.

Was ist Ihr bevorzugter Sommer-Drink?

Gösser-Märzen.

Schicken Sie aus dem Urlaub Kurznachrichten oder Postkarten?

Ich schicke beides, und zwar in einer Art Kombination. Bei der Post gibt es dafür eine interessante App. Mit dieser kann man eigene Fotos in Ansichtskarten umwandeln. Das schicke ich den Großeltern, weil das für sie einfacher ist. Aber manchmal verschicke ich auch WhatsApp-Bilder aus dem Urlaub.

Zur Person

Der in Bruck an der Mur geborene Jurist begann seine Laufbahn nach dem Studium in Graz bei der AK Steiermark. 2004 wurde er erstmals ins EU-Parlament gewählt und 2009 und 2014 wiedergewählt. Seitdem war er auch Delegationsleiter der SPÖ im Europäischen Parlament. 2015 wurde er steirischer Landesrat für Verkehr, Umwelt, Energieeffizienz und Sport, ein Jahr später Verkehrsminister in Wien.

Nach der Nationalratswahl 2017 folgte ihm Norbert Hofer (FPÖ) in diesem Amt nach. Seitdem ist Jörg Leichtfried Abgeordneter und Europasprecher der SPÖ.