Job, Kredit, Wohnung? Was eine Parteimitgliedschaft heute noch bringt

Verändert habe sich allerdings die Bedeutung von roten und schwarzen Lehrervereinen, zumindest wenn es um „normale“ Lehramtsjobs geht.

„Früher, als es so viele junge Lehrer gab, hat man gesagt: Geh’ zu einem Lehrerverein, dann bekommst eher einen Job an den jeweiligen Schulen. Durch den Lehrermangel ist das heute nicht mehr so“, sagt Bogdan.



Und umgekehrt? Was haben die Parteien heute noch von Parteieintritten? „Einen finanziellen Bonus“, sagt Politikwissenschafter Ennser-Jedenastik. „Mitgliedsbeiträge liegen bei SPÖ und ÖVP immer noch in Millionenhöhe.“ Aber auch als Unterstützer im Wahlkampf werden Mitglieder gebraucht. Viele Parteieintritte würden außerdem die Arbeit der Parteispitze legitimieren.



Aus diesen Gründen werde heute nicht mehr nur bei ÖVP und SPÖ versucht, Parteibuchwirtschaft zu betreiben. Aber: „ SPÖ und ÖVP haben das System etabliert und die meisten Parteimitglieder, also potenzielle Nachfrager“, sagt Ennser-Jedenastik.



Übrigens: Obwohl der Begriff Parteibuchwirtschaft noch verbreitet ist, sind Parteibücher als Mitgliedschaftsnachweis praktisch verschwunden. Nur bei der SPÖ ist es anders: Wer mag, der bekommt auf Wunsch statt der Scheckkarte weiterhin ein kleines rotes Büchlein.