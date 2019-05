Das Skandalvideo von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dürfte dessen politische Karriere beenden. Um 12.00 Uhr will er eine Erklärung in seinem Büro am Wiener Minoritenplatz abgeben.

Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) will nicht mehr mit Strache weitermachen, hieß am Samstagvormittag. Die FPÖ will laut Parteikreisen mit Infrastrukturminister Norbert Hofer als Vizekanzler weiterregieren. Unklar ist noch, ob die ÖVP das akzeptiert.