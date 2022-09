Jetzt fix: Neue Pflegeschulen starten nächstes Schuljahr

Der Pflegenotstand in Österreich ist bereits jetzt eklatant und wird in den kommenden Jahren noch zunehmen. Um dem entgegenzuwirken, werden nun die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen mit Pflege-Schwerpunkt (drei- und fünf-jährig) ins Regelschulsystem überführt. Die entsprechende gesetzliche Grundlage wurde am Freitag beschlossen. Laut Bildungsministerium wird es bis 2026 insgesamt bis zu 350 Millionen Euro zur Finanzierung vom Bund geben. „Im Vollausbau rechnen wir damit, dass bis zu 8000 Schülerinnen und Schüler die neuen berufsbildenden Schulen besuchen werden“, sagt Bildungsminister Martin Polaschek.