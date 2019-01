Jetzt drohen vier Monate Wahlkampf vom Schlimmsten

Bei der EU-Wahl hat die FPÖ das Monopol auf die Anti-EU-Stimmen. Allerdings muss sie ihre Anhänger dazu bringen, überhaupt an der EU-Wahl teilzunehmen. Das ist ein Grund, warum die FPÖ so tut , als ginge es bereits um Wien. Wien liegt näher als Brüssel, damit kann man leichter mobilisieren.

Besonders im Hinblick auf die Landtagswahlen 2020 muss die FPÖ ihren Marktwert hoch halten. In Wiener Gemeinderatswahl-Umfragen liegt die FPÖ bei rund 25 Prozent mit weiterem Spielraum nach unten, sollte Heinz Christian Strache nicht selbst als Bürgermeister antreten. Der Hauptgegner der FPÖ in Wien ist ihr Koalitionspartner im Bund. Die ÖVP hat sich in Wien-Umfragen fast verdoppelt, und unabhängige Meinungsforscher schließen nicht aus, dass die ÖVP die FPÖ überholt, falls die FPÖ mit einem schwachen Kandidaten wie Johann Gudenus antritt.

Man stelle sich vor, was das für die Bundeskoalition bedeuten würde, wenn die Neun-Prozent-Türkisen die 31-Prozent-Blauen überholen (Grafik).

Auch in der Steiermark verliert die FPÖ in Umfragen den Anschluss und spielt um den ersten Platz nicht mehr mit.