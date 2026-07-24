Jeder zweite Todesfall in U-Haft ist laut Anfragebeantwortung Suizid

In Österreichs Gefängnissen sind zwischen 2015 und 2024 387 Menschen gestorben, 101 davon in Folge eines Suizids. 72 der verstorbenen Häftlinge befanden sich in Untersuchungshaft, von ihnen starben 38 durch Suizid - das war mehr als jeder zweite, wie das Studierendenmagazin Campus a nach einer Anfragebeantwortung gemäß Informationsfreiheitsgesetz durch das österreichische Justizministerium berichtete. Die Volksanwaltschaft forderte erneut eine bessere Suizidprävention.

In Strafhaft starben demnach 39 Menschen durch Suizid, im Maßnahmenvollzug 24. Todesfälle in Justizanstalten, bei denen es sich um keinen Selbstmord gehandelt hat, wurden in der Anfragebeantwortung in der Kategorie „Sonstige“ gesammelt. Darunter fallen laut dem Schreiben vom 8. Juni „insbesondere die Todesursachen natürlicher Tod, gewaltsamer Tod beziehungsweise Überdosis, Unfall oder ungeklärte Todesursache“. Hier könnten, so das Magazin Campus a, ebenfalls Suizidfälle hineinfallen, etwa wenn Häftlinge durch eine Überdosis sterben.

Das Justizministerium reagierte bisher nicht auf eine Anfrage der APA.

Volksanwaltschaft fordert bessere Suizidprävention

„Die Beantwortung der Anfrage verdeutlicht, was wir schon lange sagen: Die Suizidzahlen im heimischen Strafvollzug sind alarmierend“, sagte Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) auf APA-Anfrage. In den letzten fünf Jahren (2020 bis 2025) seien der Volksanwaltschaft insgesamt 235 Suizidversuche und 60 Suizide aus Österreichs Gefängnissen gemeldet worden. Heuer waren es, Stand Mitte Juli, bereits 31 Suizidversuche und sieben Suizide.