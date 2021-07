Italien erkennt zusätzlich 24 österreichische Studien an

Gute Nachrichten für die derzeit 6.780 Südtirolerinnen und Südtiroler, die in Österreich studieren oder ein gleichgestelltes Studium bereits abgeschlossen haben.

Laut Bildungsministerium werden die 10 häufig frequentierten österreichischen Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung - für die Unterrichtsfächer Latein, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Geschichte, Instrumentalmusikerziehung, Musikerziehung, Russisch, Spanisch - in Italien anerkannt werden.

Mit der automatischen Anerkennung stehen laut Ministerium den Absolventen nun auch Führungsfunktionen in der öffentlichen Schulverwaltung in Südtirol sowie Italien offen.

Neben den Masterstudien für das Lehramt werden weitere 5 Bachelorstudien - Biomedical Engineering, Biomedizin und Biotechnologie, Industrielogistik,

Molekulare Medizin und Theater, Film‐ und Medienwissenschaften - und 9 Masterstudien - Biomedical Engineering, Industrielogistik, Kulturtechnik und

Wasserwirtschaft, Medienwissenschaften, Materialwissenschaften, Molekulare Medizin, Religionspädagogik, Vergleichende Biomedizin und

Phytomedizin - gleichgestellt.

Auch umgekehrt würden österreichische Studierende nach Abschluss eines der gleichgestellten Studien in Italien von der einfachen Anerkennungsmöglichkeit in Österreich profitieren.

"Selbstverständlich besteht unabhängig von diesem besonderen Abkommen die Berufsanerkennung gemäß dem EU‐Recht wie für alle anderen EU‐Bürgerinnen und Bürger offen.

In Österreich wird die Liste in Kürze im Bundesgesetzblatt veröffentlicht", heißt es in einer Aussendung des Bildungsministeriums.