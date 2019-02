Israels Botschafterin: "VP-FP-Regierung am meisten pro-israelisch"

KURIER: Wie ist Ihre derzeitige Beziehung mit der Bundesregierung?

Talya Lador-Fresher: Es ist ein interessantes Paradoxon: Auf der einen Seite reden wir mit der einen Hälfte der Regierung nicht beziehungsweise nur auf Beamten- aber nicht auf Ministerebene. Auf der anderen Seite pflegen wir sehr gute Beziehungen mit dem Kanzler und den ÖVP- Ministern. Generell muss man sagen: Im Vergleich zu allen anderen Vorgänger-Regierungen ist das Regierungsprogramm der ÖVP-FPÖ-Regierung am meisten pro-israelisch. So gesehen sind die Beziehungen zwischen Israel und Österreich noch nie so gut gewesen. Die wirtschaftlichen Beziehungen nehmen zu, der Tourismus und das Verständnis für einander nimmt zu. Immer mehr österreichische Politiker verstehen, dass Israel in einer sehr komplexen, hochpolitischen und teils sehr volatilen Region im Mittleren Osten besondere Sicherheitsbedürfnisse hat.

Was erwarten Sie vom ersten Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Israel?

Lassen Sie mich mit einem Bild sprechen. Um Schritte vorwärts zu machen braucht man beide Beine. In den Beziehungen zwischen Österreich und Israel ist immer ein Bein in der schrecklichen Vergangenheit und das zweite Bein in der Zukunft. Ich hoffe, dass während diesem Besuch von Bundespräsident Van der Bellen auch Schritte in die Zukunft gesetzt werden.