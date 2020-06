Eine schwere Verstimmung

Die Empörung ist einhellig und reicht von Politikern bis zu Kommentatoren: Dass die neue Einheitsregierung der Palästinenser von EU, UNO und den USA gelobt und Zusammenarbeit angeboten wird, macht in Israel wütend. Denn ein Teil der neuen palästinensischen Einheit, die Hamas, gilt als Terrororganisation. Und zwar nicht nur in Israel, sondern auch in der EU und in den USA.

Ende April hatten die Fatah von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas und die radikale Hamas ein Aussöhnungsabkommen geschlossen – sieben Jahre nach dem blutigen Hamas-Putsch im Gaza-Streifen. Damit reagierten die Palästinenser auf das Verschleppen der Nahost-Verhandlungen und israelische Siedlungsbau-Pläne. Israel erklärte als Reaktion umgehend die von den USA initiierten Nahost-Gespräche für beendet.

Als Mahmud Abbas am Montag ein 17-köpfiges gemeinsames Expertenkabinett vereidigte, beschloss das Sicherheitskabinett um Israels Premier Benjamin Netanjahu ebenso umgehend, keine Friedensgespräche mit einer Regierung zu führen, an der die Hamas beteiligt ist. Weitere Sanktionen gegen die Palästinenser werden ausgearbeitet.