"Irritierend": ÖVP fordert SPÖ-Reaktion zu Parteifinanzen

Noch im Juli soll die Reform der Parteienfinanzierung fixiert werden. Die ÖVP hat gestern einen Entschließungsantrag eingebracht, der an eine Frauenquote gekoppelt ist.

Konkret schaut das Modell so aus: Ein Klub (Nationalrat und Bundesrat gemeinsam), in dem weniger als 40 Prozent Frauen sitzen, soll weniger Geld erhalten. Exakt um je einen Prozentpunkt. Sprich, ein Klub mit 38 Prozent Frauenanteil bekommt um zwei Prozent weniger Förderung.

Bogner-Strauß vermisst Reaktion

Ein Antrag, den vor allem die SPÖ, die die Frauenpolitik an ihre Fahnen heftet, aber auch die Neos, begrüßen müssten. Allerdings herrscht bis jetzt Funkstille, was Ex-ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß sehr wundert. "Ich werde jetzt auf Pamela Rendi-Wagner und Beate Meinl-Reisinger zugehen. Aber ich finde es schon sehr irritierend, dass es bis jetzt gar keine Reaktion von den weiblichen Parteichefs gibt“, so Bogner-Strauß gegenüber dem KURIER.

Betroffen von der Kürzung wären nach dem Status quo die ÖVP und die FPÖ. "Die SPÖ würde die Quote schaffen und hätte keinen Nachteil daraus“, meint Bogner-Strauß. Ein weiterer Wunsch wäre, dass auch die Redezeiten im Parlament zwischen Männern und Frauen fair aufgeteilt werden.